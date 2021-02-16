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Gündem Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi
Gündem

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12:00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekler.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 10:29:00 - 2021-02-16 10:51:56
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi

Milli Savuma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu, Gara operasyonu ile ilgili CHP, MHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarını ziyaret edecek.

Saat 12.00’e Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek. Burada Gara Operasyonu ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Görüşme basına kapalı gerçekleşecek. İki bakan saat 14:00'de de İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

İki bakan parti ziyaretlerinin ardından bugün TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonuna ilişkin bilgi verecek.

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