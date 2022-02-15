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Gündem Hulusi Akar negatife döndü! İlk iş oraya gidiyor
Gündem

Hulusi Akar negatife döndü! İlk iş oraya gidiyor

Koronavirüse yakalanmasının ardından çalışmalarını izolasyonda sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son testinin negatif çıkmasının ardından NATO toplantısı için Brüksel'e gideceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 13:54:00 -
Hulusi Akar negatife döndü! İlk iş oraya gidiyor

Koronavirüs test sonucu pozitif çıktıktan sonra izolasyon sürecine giren Bakan Akar, sağlığına kavuştu. Akar, NATO'daki kritik zirve için hareket edecek.

NATO toplantısına katılacak

Milli Savunma Bakanu Hulusi Akar, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz." dedi.

Akar, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım." açıklamasında bulundu.

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