Hulusi Akar korona mı oldu? Hulusi Akar sağlık durumu nasıl?
Hulusi Akar hastanede mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Peki, Hulusi Akar korona mı oldu?
Omicron varyantının etkisiyle birlikte koronavirüs vakaları arttı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın testleri pozitif çıkmıştı. Hulusi Akar’dan da bir açıklama geldi.
Hulusi Akar korona mı oldu? Hulusi Akar sağlık durumu nasıl?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Akar, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.