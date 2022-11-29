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Siyaset Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı ile görüştü
Siyaset

Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 20:15:00 -
Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar görüşmede, görevinden ayrılacak olması sebebiyle veda için kendisini arayan Bakan Gantz’a, iki ülke ilişkilerinin müşterek menfaatler ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesinin önemini vurguladı. Bakan Akar ayrıca, ikili ilişkilere katkısından dolayı Bakan Gantz’a teşekkür ederek yeni siyasi hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

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