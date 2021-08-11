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Gündem

Hulusi Akar, İmran Han ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından kabul edildi. Görüşmede, ikili, bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konuları ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 17:23:00 -
Hulusi Akar, İmran Han ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.

Bakan Akar, Pakistan ziyareti kapsamında, Başbakan Han tarafından Başbakanlık Konutu'nda kabul edildi.

Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak'ın da yer aldığı görüşmede, ikili, bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin tarihi bağlara vurgu yaparken, iki ülke halklarının kıvançta, kederde ve sevinçte bir ve beraber olduğuna, orman yangınları ile mücadelede Pakistan'dan gelen destek mesajlarının güç verdiğine, Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirildiğine, askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değindi.

Bakan Akar, dün Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile görüşmüştü.

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