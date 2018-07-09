Hulusi Akar bakan oldu! İşte yerine getirilen isim!
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Savunma Bakanı oldu, yerine ise Yaşar Güler getirildiği iddia edildi.09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:02
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
Anıtkabir ziyaretinden sonra Beştepe'ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve başlama töreninde konuştu.
Bu gelişmelere yaşanırken gözler yeni kabineye çevrildi. Erdoğan, merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni saat 22:30'da Beştepe'de açıkladı.
Cumhurbaşkanının açıkladığı yeni kabinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Savunma Bakanı olarak görevlendirilmesi dikkat çekti.
İddiaya göre, Savunma Bakanı olarak görevlendirilen Hulusi Akar'ın yeni Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler getirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu! Hulusi Akar kimdir?
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