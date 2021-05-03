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Gündem

Hulusi Akar açıkladı! İşte öldürülen son terörist sayısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 10:29:00 -
Hulusi Akar açıkladı! İşte öldürülen son terörist sayısı

Irak kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliği hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonların son bilançosuna ilişkin bilgi verdi.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

"PKK'ya füzeler verdiler"

Hava hücum harekatlarında helikopterlerin 300-500 sorti yaptığına işaret eden Akar, "Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler PKK'ya füzeler verdiler. Dolayısıyla bunların her biri bizim için büyük bir tehlike, büyük bir risk." ifadelerini kullandı.

Bütün bunlara rağmen Hava Kuvvetlerinin kullandığı silahlarla örtü sağlayarak operasyonu kazasız, belasız yürüttüklerini belirten Akar, şunları kaydetti:

"7 teröristin ölüsüne ulaştılar"

"Şu ana kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e ulaştı. Bir mağara vardı, o mağaranın girişi özel teknikler gerektiriyor. Özel Kuvvetlerimiz, komandolarımız o mağaranın altını üstüne getirdiler, 7 teröristin ölüsüne ulaştılar. Bunlardan biri de bölge sorumlusu. Arkadaşlarımız herhangi bir kayıp olmadan bu işi ustalıkla başardılar. Onların da alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum."

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