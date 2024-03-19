Hulusi Akar ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Akar, üst düzey görüşmelerde pozitif görüşmelerim yapıldığını belirtti. Flake, Akar’ın daha önceki görevinde iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etti.

Daha sonra Akar gazetecilere açıklama yaptı. Akar, Türkiye ile iş birliğinin sadece Türkiye ile değil NATO ve AB ilişkileri önemli olduğunu belirttiğini ve terörle mücadelede katkı sağlamaları gerektiğini söyledi.