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Gündem Hulusi Akar: 33 yıl parmaklarını oynatmayanlar şimdi ortalığı karıştırıyor
Gündem

Hulusi Akar: 33 yıl parmaklarını oynatmayanlar şimdi ortalığı karıştırıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-23 03:36:00 -
Hulusi Akar: 33 yıl parmaklarını oynatmayanlar şimdi ortalığı karıştırıyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 'Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu, Rusya, Amerika, Fransa'nın 33 yıl parmaklarını oynatmadan durduklarını belirterek şimdi ortalığı karıştırdıklarını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Milli Savunma Komisyonu Başkanları 1. Toplantısı’nda konuştu.

'İNŞALLAH ONLARA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Akar, “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu, Rusya, Amerika, Fransa 33 yıl parmaklarını oynatmadan durdular şimdi iş çözüme döndükten sonra, çözüme bir adım kaldıktan sonra ortalığı karıştırıyorlar. İnşallah onlara izin vermeyeceğiz. Fırsat bulamayacaklar.” dedi.

'PARLAMENTOLAR ARASI DİPLOMASİDE BİRAZ YAVAŞ GİDİYORUZ, BUNU ARTIRMAMIZ LAZIM'

Akar, yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC Cumhuriyet Meclisi temsilcileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
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TÜRKPA’nın dost ve kardeş ülkeler arasındaki diyaloğu ve parlamentolar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulduğuna işaret eden Akar, “Parlamentolar arası diplomaside biraz yavaş gidiyoruz. Bunu artırmamız lazım. Parlamentolar arası diplomasi ile Dışişleri Bakanımızın, Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı çalışmalara bizim de katkı sağlamamız önem arz etmekte.” diye konuştu.

Parlamenterler arasında işbirliğini artırmak için ihtisas komisyonlarının işbirliğine önem verdiklerini vurgulayan Akar, bu bağlamda TÜRKPA üyesi ülkeleri parlamentolarının savunma komisyonları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin öncelikleri olduğunu kaydetti.

'KIBRIS BİZİM MESELEMİZDİR'

Savunma ve güvenlik konularının stratejik işbirliği için önemli ve öncelikli olduğunun altını çizen Akar, bu bilinçle hareket etmeye gayret göstereceklerini söyledi.

“Kıbrıs bizim milli meselemizdir” diyen Akar, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz kaldıkları insanlık dışı ve haksız izolasyonun hafifletilebilmesi amacıyla, spor, kültür, eğitim, turizm gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini temenni ettiklerini belirtti.

Akar, KKTC Parlamentosu ile dostluk grupları kurulması gerektiğini dile getirerek, “Kıbrıs Türkleriyle doğrudan ticaret ve uçuşların başlatılması, Kıbrıs Türk liderliğiyle doğrudan temasların gerçekleştirilmesi hususunda da sizlerin desteğini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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