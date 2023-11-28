Hull City Süper Lig'e kancayı attı! O ismi istiyorlar...
İngiltere Championship ekibi Hull City, Süper Lig'de Hatayspor forması altında ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak istiyor. Detaylar haberimizde...
Süper Lig'de Volkan Demirel yönetiminde mütevazı kadrosuyla iyi işler yapan Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın ardından Avrupa'ya bir satış daha yapabilir.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Hatayspor'un 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.
İngiliz ekibinin Manchester City altyapısında yetişen orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile temasa geçmesi bekleniyor.
SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI
Nijeryalı genç orta saha, sezon başında bedelsiz geldiği bordo-beyazlılarda, 13 maçta 4 gol, 4 asistle spot ışıklarını üzerine çekti. Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarının yanında sağ kanatta da görev yapabilen Bashiru'nun güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor.
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