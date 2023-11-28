  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hull City Süper Lig'e kancayı attı! O ismi istiyorlar...
Spor

Hull City Süper Lig'e kancayı attı! O ismi istiyorlar...

Yeniakit Publisher
2023-11-28 14:26:00 -
Hull City Süper Lig'e kancayı attı! O ismi istiyorlar...

İngiltere Championship ekibi Hull City, Süper Lig'de Hatayspor forması altında ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak istiyor. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'de Volkan Demirel yönetiminde mütevazı kadrosuyla iyi işler yapan Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın ardından Avrupa'ya bir satış daha yapabilir.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Hatayspor'un 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.



İngiliz ekibinin Manchester City altyapısında yetişen orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile temasa geçmesi bekleniyor.

SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Nijeryalı genç orta saha, sezon başında bedelsiz geldiği bordo-beyazlılarda, 13 maçta 4 gol, 4 asistle spot ışıklarını üzerine çekti. Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarının yanında sağ kanatta da görev yapabilen Bashiru'nun güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor.

Acun Ilıcalı'dan beklenmedik çıkış! Öyle bir karara imza attı ki...
Acun Ilıcalı'dan beklenmedik çıkış! Öyle bir karara imza attı ki...

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Acun Ilıcalı'dan beklenmedik çıkış! Öyle bir karara imza attı ki...

Büyük şok! Acun Ilıcalı’dan flaş karar! O iddia ortalığı çok fena sallayacak
Büyük şok! Acun Ilıcalı’dan flaş karar! O iddia ortalığı çok fena sallayacak

Gündem

Büyük şok! Acun Ilıcalı’dan flaş karar! O iddia ortalığı çok fena sallayacak

Exxen üyeliği olanlar iptal ettiriyor! Öyle bir zam geldi ki, Herkes şok oldu! Sahibi Acun Ilıcalı’dan yeni fiyat
Exxen üyeliği olanlar iptal ettiriyor! Öyle bir zam geldi ki, Herkes şok oldu! Sahibi Acun Ilıcalı’dan yeni fiyat

Medya

Exxen üyeliği olanlar iptal ettiriyor! Öyle bir zam geldi ki, Herkes şok oldu! Sahibi Acun Ilıcalı’dan yeni fiyat

Acun Ilıcalı çılgına dönecek! Masterchef'te büyük skandal
Acun Ilıcalı çılgına dönecek! Masterchef'te büyük skandal

Medya

Acun Ilıcalı çılgına dönecek! Masterchef'te büyük skandal

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23