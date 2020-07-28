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Spor

Hulk'tan Türkiye itirafı: Teklif aldım

Shanghai SIPG'deki sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Hulk, transfer teklifleriyle ilgili konuşurken Türkiye'den de teklif aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 11:30:00 -
Hulk'tan Türkiye itirafı: Teklif aldım

2016'dan bu yana Çin ekiplerinden Shanghai SIPG forması giyen Hulk, geleceğine dair özel açıklamalarda bulundu. Aralık ayında bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini duyuran Hulk, verdiği röportajda Türkiye'den teklif aldığını da itiraf etti.

Brezilya'da yayın yapan Lance! gazetesine konuşan 34 yaşındaki Brezilyalı golcü, birçok ülkeden teklif aldığını belirterek, ''Shanghai ile sözleşmemi yenilemeyeceğim. Çin, Brezilya, Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklifler aldım.  Her gün daha çok teklif geliyor. Kulüpler beni takip ediyor. Ben de fiziksel olarak kendimi hazır tutuyorum.'' ifadelerini kullandı.

Kulüp ismi vermedi

Verdiği röportajda aldığı tekliflere dair kulüp ismi vermeyen Hulk, 2016'da Zenit'ten Çin ekibine 55 milyon euro'ya transfer olmuştu. Hulk, dört yıldır formasını giydiği Shanghai SIPG'de şu ana kadar 126 maça çıkarken 69 gol atıp 53 asist yaptı.

 

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