Hulki Cevizoğlu'ndan olay sözler: Millet İttifakı, ABD ve HDP’nin onayı olmadan aday gösteremez

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında muhalefet cephesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

“İki arada bir derede kalmış Millet İttifakı genel başkanları var”

Millet İttifakı’ndan gelen çelişkili açıklamalara dikkat çeken Hulki Cevizoğlu, “HDP’ye oy veren seçmenlerin oyu, Millet İttifakı için bir nimet, o olmadan kendileri varolamıyor cumhurbaşkanlığı seçiminde. Toplum nazarında da bu partiyi lanet olarak görüyorlar. Lanet olarak gördükleri bir siyasal yapıyla bir arada gözükmek istemiyor. İki arada bir derede kalmış Millet İttifakı genel başkanları var ortada.” dedi.

“Bu ortaklığa HDP’nin onayı da dahil mi?”

HDP ile yan yana durdukları zaman toplum tarafından lanetlenmemek için Meral Akşener’in bugüne kadar farklı söylemlerde bulunduğunu söyleyen Hulki Cevizoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lanetlenmemek için Akşener ‘herkes aday göstersin’ diyordu, ya da HDP ayrı aday çıkarsın diyordu. Şimdi bugün ortak adaydan söz ediyor Meral Akşener. Peki, ortak aday çıkarılsa bu ortaklığa HDP’nin onayı da dahil mi? Yani a kişisi çıktı, HDP bunu onaylayacak mı? ‘Gizli senaryolarda biz yokuz’ diyor Mithat Sancar.”

“Bu Kemal arkadaş nereye gitti?”

Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanlığı için aday olarak işaret etmesini ilginç ifadelerle yorumlayan Hulki Cevizoğlu, şunları söyledi:

“Şimdi iki arkadaş dendiğine göre üçüncü arkadaş ortada yok. ‘Üçüncü arkadaş’ dediğimiz bu okeydeki dördüncü arkadaş değil ki, eksiği tamamlasın. Baş aktör… Yani joker durumundaki kişi CHP’nin genel başkanı. Ya bu arkadaş nereye gitti, Kemal arkadaş… Gençlerin amcası, abisi nereye gitti? Millet İttifakı’nın abisi değil mi şimdi Kemal Bey?”

“Meral Akşener dirsek vuruşlarıyla Kemal Bey’i minder dışında tutuyor”

Akşener’in çelişkili açıklamalarının arka planına ilişkin yorumlarda bulunan Hulki Cevizoğlu, “Meral Akşener, eskiden beri sürekli minder dışında tutmaya çalışıyor. Meral Akşener, dirsek vuruşlarıyla Kemal Bey’i çaktırmadan seçim alanının, minderin dışına atıyor eskiden beri. Millet İttifakı’nda sürekli birbirinin kuyusunu kazan liderlik yapısı var. Kemal Bey’in söylediklerini zaten anlamak mümkün değil. Her seferinde ‘Abdullah Gül adını sizi niye korkutuyor?’ diyor. ‘Benim aday olmayacağımı kim söyledi?’ diyor. İki arkadaş arasına Kemal Bey giremez diyor sonuç olarak.” dedi.

“Akşener’in açıkladığı mantık içinde Mansur Yavaş yok”

Cevizoğlu, Meral Akşener’in İmamoğlu ile Yavaş’a yönelik sarfettiği sözlerin ne anlama geldiğini de açıkladı. Hulki Cevizoğlu, “Aslında iki arkadaş dediği Meral Akşener’in dilinde, iki eşittir bir aslında… Biri işaret ediyor. Ben cumhurbaşkanı adayı değilim başbakan adayıyım diyerek Kemal Bey’i öteliyor ya, onu minder dışına atıyor ya… Burada da aslında İmamoğlu diyecek de tepki gelmesin diye Mansur Yavaş’ı da oraya eklemiş oluyor. Aslında açıkladığı mantık içinde Mansur Yavaş yok, isim olarak var İmamoğlu’nun kamufle etmek için.” şeklinde konuştu.

“İki gözetleyiciden onay almadan aday göstermeleri mümkün değil”

Millet İttifakı’nda yaşanan ‘aday’ karmaşasının varlığına dikkat çeken Hulki Cevizoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Birbirinin otoritesinden korkan bir Millet İttifakı yapısı var. Hatta ittifakın dışında birisi bizi gözetliyor uzaktan… BBG evi gibi… Gözetleyen kim? HDP. Dışarıdan, çok uzaktan teleskopla bakan birisi daha var gözetleyen. Millet İttifakı’nı okyanus ötesinden dürbünle, teleskopla ya da uydu aracılığıyla gözetleyen birisi daha var, Amerika...Amerika bakıyor oradan. İçeride de HDP gözetliyor. Bu iki gözetleyiciden onay almadan aday göstermeleri mümkün değil.”





