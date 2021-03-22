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Gündem Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu hayatı
Gündem

Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu hayatı

Hulki Cevizoğlu katıldığı bir canlı yayın programında eski HDP milletvekili Altan Tan ile birlikte gündemi yorumladı. Yayın esnasında Hulki Cevizoğlu Altan Tan'ı PKK propagandası yapmakla suçlayarak yayını terk etti. Gelişmenin ardından Hulki Cevizoğlu'nun kim olduğu ve hayatına dair ayrıntılar merak kazandı. Peki, Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu yaşı ve mesleki kariyeri hakkında detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 23:55:00 -
Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu hayatı

Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu hayatı Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun hayatına dair merak edilenler...

Hulki Cevizoğlu kimdir?

1 Mayıs 1958 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü 1980 senesinde bitirdi.

Mezuniyetinin ardınan İşletme dalında yüksek lisans yapan Cevizoğlu, Din Felsefesi ve Astronomi dalında da doktoraya başladı.

Gazeteciliğe 1981 senesinde Hürriyet Gazetesi'nde başlayan Hulki Cevizoğlu, ara vermeden yaklaşık sekiz sene burada çalışmaya devam etti.

Buradan ayrıldıktan sonra çeşitli medya kurumlarında çalışan Cevizoğlu, televizyonda sunduğu "Ceviz Kabuğu" programı ile özdeşleşmiştir.

Bir ara siyasete de atılmaya çalışan Cevizoğlu, 2007 genel seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden bağımsız milletvekili adayı olduysa da seçilemedi.

2009 senesinde "Demokratik Sol Halk Partisi" kurucu genel başkanı oldu. 39 gün sonra bu görevinden istifa etti.

1989 senesinde Canan Cevizoğlu ile evlenen Hulki Cevizoğlu bir çocuk babasıdır.

 

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