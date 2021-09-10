Hulki Cevizoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemiyorum ama...

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Hulki Cevizoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Ekrem İmamoğlu'nun da sokaktan geldiği tezine karşı çıktı.

"Türkiye'de kim Ekrem İmamoğlu'nun adını daha önceden biliyordu"

Hulki Cevizoğlu, kendisinin de 40 yıllık gazeteci olduğunu belirterek Ekrem İmamoğlu'nun sokaktan geldiği şeklindeki yorumlara karşı çıkarak "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı olmadan önce ben adını bilmezdim. Türkiye'de kim Ekrem İmamoğlu'nun adını daha önceden biliyordu." dedi.

"Gerçeği ortaya koyacaksınız"

Sevilsin veya sevilmesin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın öyle olmadığını anlatan Hulki Cevizoğlu "Tayyip Erdoğan'ı desteklemiyorum. Ama gerçeği ortaya koyacaksınız. Tayyip Erdoğan gençlik kollarından yetişmiş mücadele adamı. Hala mücadale ediyor. Onu durduramazsınız. Kim ne der diye bakarsak fikrimizi ifade edemeyiz. O zaman da Sokrates olamayız. Biz aklımıza geleni soracağız, sorgulayacağız." dedi.

"Ekrem İmamoğlu sürekli sıfır çıkar"

Cevizoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi tarihine bakıldığında başından itibaren mücadele eden bir adam olduğunu belirterek " Kıyaslama yapmak için bilimsel tablolar yapıyoruz. İkisini yan yana koyduğumuz zaman Ekrem İmamoğlu sürekli sıfır çıkar. Son bir seçimde kazandı diye bir başkasının bütün geçmişini nasıl yok edersiniz." dedi.

"Ama gerçeği ortaya koymamız lazım"

Hulki Cevizoğlu sözlerini şöyle sürdürdü "Tayyip Erdoğan, gençliğinden beri mücadele içinde. Toplum önünde mücadele ediyor. Eski videoları ortada dolaşıyor. O fikirleri Atatürkçüler tarafından onaylanmıyor, reddediliyor olabilir. Ama gerçeği ortaya koymamız lazım. Gençlik kollarında mücadele etmiş, Milli Türk Talebe Birliği'nde mücadale etmiş, İl Başkanlığı'nda müthiş mücadele etmiş. İl Başkanı ve Belediye Başkanı iken televizyonlarda İmren Aykut gibi bakanlarla mücadele etmiş. Sevmezsiniz, kötüleyebilirsiniz, Atatürkçü değil diyebilirsiniz. Ama Tayyip Erdoğan mücadele adamıdır. İkisi de sokaktan geldi, ikisi de mücadele adamı alakası yok İkisini aynı kefeye koyamazsın mümkün değil"