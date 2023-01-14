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Siyaset Hulki Cevizoğlu bombaladı! "Kimin kuklası?"
Siyaset

Hulki Cevizoğlu bombaladı! "Kimin kuklası?"

Kemalist Hulki Cevizoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Baba" filmi posteriyle sahneye çağrılmasına yaptığı bomba yorumla gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 12:02:00 - 2023-01-14 12:15:12
Hulki Cevizoğlu bombaladı! "Kimin kuklası?"


Denizli'ye ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu salona giriş yaptığı esnada "The Godfather" filminin müziği çalındı. Sahnede de "The Democratic Father" (Demokratik Baba) pankartı açıldı.

Sahnede çalan müzik ve pankarta programa katılanlar sevinç gösterisiyle karşılık verdi.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, pankarta ve yapılan sevinç gösterisine olay bir yorum yaptı. Cevizoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

Denizli'de gençlerin Kılıçdaroğlu'nu "Demokratik Baba" yazan bu pankartla karşılamasına çok sevinmişler!

Peki pankartın sağ üst köşesindeki kocaman çizimle kime KUKLA DEMOKRAT diyorlar?

kaynak: haber7.com

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