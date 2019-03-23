Hükümlüler Adalet Ormanı’na fidan dikti Hatay’da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında hükümlüler, Adalet Ormanı’nda fidan dikimi yaptı.

Hatay’da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında hükümlüler, Adalet Ormanı’nda fidan dikimi yaptı.

Orman Haftası etkinliği nedeniyle Hatay-Antakya ilçesi Gülderen Mahallesinde oluşturulan "Adalet Ormanı’nda kızılçam ve selvi fidanı dikildi.

Etkinlik kapsamında, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay T Tipi Kapalı ve Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Hatay Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle program düzenlendi.

Programa Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Azmi Ustaoğlu, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Savcı Ziya Öztürk, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Tufan Tıraşoğlu, Hatay T Tipi Kapalı ve Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Akgüç, Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Şen, Hatay Denetimli Serbestlik Müdürü Bayhan Ateş, Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Çelik, kurum personelleri, Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri, Hatay Kampüs Açık Ceza infaz Kurumu hükümlüleri ve Denetimli Serbestlik bünyesindeki yükümlüler katıldı.

"Adalet Ormanı" ismi verilen alanda 350 adet fidanın toprakla buluştuğu etkinlikte, selvi ve kızılçam dikimi yapıldı. Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. Kasım ayında tekrar aynı alana fidan dikimi gerçekleştirileceği belirtildi.

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