  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hükümlü ve tutuklular tarihi yapıları restore ediyor
Aktüel

Hükümlü ve tutuklular tarihi yapıları restore ediyor

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki tutuklu ve hükümlüler, Edirne Müze Müdürlüğü ve Edirne Vakıflar Müdürlüğü ile yapılan protokoller doğrultusunda, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki (Mahmudiye Kışlası) kuleli giriş kapısını restore etti

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:34:53 -
Hükümlü ve tutuklular tarihi yapıları restore ediyor

ANKARA (AA) - Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki tutuklu ve hükümlüler, Edirne Müze Müdürlüğü ve Edirne Vakıflar Müdürlüğü ile yapılan protokoller doğrultusunda, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki (Mahmudiye Kışlası) kuleli giriş kapısını restore etti.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumunca hükümlü ve tutukluların restorasyon alanında meslek edindirilmesini sağlamak ve işbaşı eğitimleri sırasında tarihi yapıların onarımına katkı sunmak amacıyla Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde açılan "Mimari Restorasyon Uygulamaları İş Kolu" çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Edirne Müze Müdürlüğü ve Edirne Vakıflar Müdürlüğü ile yapılan protokoller doğrultusunda, çeşitli kazı çalışmalarında hükümlülerin istihdam edilmesine karar verildi. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan proje doğrultusunda, 6 Temmuz'da Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Mahmudiye Kışlası) kuleli giriş kapısının restorasyonuna başlandı.

İşyurtları Kurumunun hükümlülerinin işbaşı eğitimi maksadıyla temin ettiği ödenek ve Edirne Çevre Vakfının gözetimiyle, iş kolu personeli ile hükümlüler, kulelerin restorasyonunu tamamladı.

- Yenilenen çürük kubbeli çatı iskeleti kurşunla kaplandı

Restorasyon kapsamında orijinal olmayan sıvalar kaldırıldı, tuğla duvar derzleri temizlenip eksikleri tamamlanarak horasan harcı ile sıvandı. Yenilenen çürük kubbeli çatı iskeleti de kurşun ile kaplandı. Tahrip olan kapı ve pencereler, döneme uygun şekilde ahşap doğramalar ile yenilendi.

Kulelerin sağ ve sol kenarlarında bulunan çevre duvarlarının onarım ve restorasyonu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun önerileri doğrultusunda devam ediyor.

Öte yandan, Ceza İnfaz Kurumlarımız yakınında bulunan ve maliye hazinesi adına kayıtlı Edirne Merkez Asker Hastanesi de korunması ve restore edilmesi için 24 Temmuz 2020'de Mimari Restorasyon Uygulamaları İş Kolunun faaliyetleri kapsamında kuruma tahsis edildi.

Bu kapsamda öncelikle çevre güvenliğinin sağlanması için duvarın etrafı tel örgüyle çevrildi. Bundan sonraki aşamada, duvarın çökmesinin engellenmesi, çevresinin temizlenmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'
Gündem

Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'

Ünlü anketçi Adil Gür, pazar günü KKTC'de yapılacak seçimlere ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Gür, Ersin Tatar'ın büyük bir farkla se..
S-400'leri ateşleyen Türkiye'ye küstah tehdit: Potansiyel ciddi sonuçları olacak!
Dünya

S-400'leri ateşleyen Türkiye'ye küstah tehdit: Potansiyel ciddi sonuçları olacak!

Türkiye ile ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Doğrulanması halinde, S-400 sistemlerinin test edilmesini şiddetle k..
Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!
Gündem

Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgali altındaki Hırmançık, Ağbulak, Ahullu köy..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay