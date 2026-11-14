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Gündem Hükümlü FETÖ militanı sınırda yakalandı!
Gündem

Hükümlü FETÖ militanı sınırda yakalandı!

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Hükümlü FETÖ militanı sınırda yakalandı!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY militanı tutuklandı.

Hudut birliklerince Gemici köyü kırsalında gerçekleştirilen kontrollerde, yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) üzerinden yapılan yüz tanıma ve kimlik sorgulamasında şüphelilerden M.G.’nin (48), FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli M.A. (23) hakkında ise çeşitli suçlardan devam eden adli dosyalar ve yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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