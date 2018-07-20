0553 313 94 23

Hükümetten KKTC açıklaması! 'Yanınızdayız'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yılıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

20 Temmuz 2018 Cuma 13:15
Hükümetten KKTC açıklaması! 'Yanınızdayız'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; "Mevcut koşullarda uluslararası toplum, adada barış ve huzurun kalıcı şekilde tesisi için her fırsatta çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin yanında yer almak, çözüm önerilerini elinin tersiyle iten Rum kesimine karşı açık bir tavır almak durumundadır." açıklamasında bulunurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle, "Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, harekatın 44. yıl dönümü dolayısıyla resmi Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Mevlüt Çavuşoğlu mesajında, "Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 13:15
  1. İbrahim Kalın
  2. Kıbrıs
  3. KKTC
  4. açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zeytinyağı kilo aldırır mı?
    1. Zeytinyağı kilo aldırır mı?
    2. Türkiye ve Hollanda arasında sıcak..
    3. Adalet Bakanı açıkladı: 15 Temmuz..
    4. Öğretmen performans sistemi kaldırıldı..
    5. CHP'den İYİ Partililere sert sözler:..
    6. İsmi Bursaspor ile anılan Ganso'ya,..
    7. Merkel'den şaşırtan itiraf:..
    8. Burak Deniz kimdir?
    9. Meyve diyeti sağlıklı mıdır?
    10. BM'den 140 bin Suriyeli için 'güvenli..
    11. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    12. Eren Erdem içeriden yazdı: Olağanüstü..
    13. Çocukları ajan olarak kullanıyorlar!
    14. Cep telefonu kullanıcıları dikkat!..
    15. İzdivaç ablasının cezası belli oldu!
    16. Gripten nasıl korunur?
    17. Diş bakımı nasıl yapılmalıdır?
    18. Kalpte ritim bozukluğu bozukluğu neden..
    19. Önce 'FETÖ yoktur' sonra 'FETÖ..
    20. Hükümetten KKTC açıklaması!..
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti