Hükümetten KKTC açıklaması! 'Yanınızdayız'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; "Mevcut koşullarda uluslararası toplum, adada barış ve huzurun kalıcı şekilde tesisi için her fırsatta çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin yanında yer almak, çözüm önerilerini elinin tersiyle iten Rum kesimine karşı açık bir tavır almak durumundadır." açıklamasında bulunurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle, "Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, harekatın 44. yıl dönümü dolayısıyla resmi Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Mevlüt Çavuşoğlu mesajında, "Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.