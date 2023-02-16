Hükümetten kısa çalışma ödeneği hamlesi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında bir dizi tedbir aldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından bölgedeki yıkımdan etkilenen 13,5 milyon insanın hayatını daha kolaylaştırmak için bölgede çalışan memur ve kamu işçilerinin maaşları öne çekildi. Sonra da ekmekliler için aynı karar uygulandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ardından bölgede işsizlik ve yarım çalışma ödeneği ödemelerini öne çekti.
Yarım çalışma ödemeleri depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye illerinde 15 Şubat 2023 tarihinde hesaplara yatırıldı.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ 28 ŞUBAT 2023’TE YAPILACAK
Şubat ayına ait 5 Mart 2023’ te yapılacak işsizlik ödeneği ödemeleri ile 28 Şubat 2023’te yapılacak.
MART VE NİSAN ÖDEMELERİNİN TARİHLERİ
Alınan önlemler doğrultusunda, işsizlik ve yarım çalışma ödeneği mart ayı ödemeleri 21 Mart 2023’te, nisan ayı ödemeleri ise 19 Nisan 2023’te yapılacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KARARI
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin uygulanması bekleniyor.