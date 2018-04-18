Hükümetten "erken seçim" değerlendirmesi

Erken seçim kararına hükümetten değerlendirme geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.