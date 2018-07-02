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Hükümetten emekliye müjdeli haber!

Hükümet emekliye maaşının 3 katına kadar faizsiz avans imkanının sağlanması için düğmeye bastı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:48
Hükümetten emekliye müjdeli haber!

Emekliye ayrılıp, maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir imkan sağlanıyor. Yeni emekli olanlara sağlanan avans imkanının kapsamı genişletilecek. Düzenleme hayata geçerse, tüm emekliler maaşlarının 3 katı kadar faizsiz avans alabilecek.

MAAŞIN 3 KATI AVANS VERİLECEK

Avans miktarı ise bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 212 lira (1.404 x 3) avans alabiliyor. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak avans isteyebiliyor. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Emeklilik başvurusunda bulunan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde. Yeni düzenleme kanunlaşırsa, tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:48
  1. Sosyal Güvenlik Kurumu
  2. emekliye faizsiz avans

YORUM YAZ

  • ahmet can hankatogluahmet can hankatoglu4 sa önce
    hani 10 katıydı ?
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