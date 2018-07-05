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Hükümetten devrim niteliğinde karar! Artık satılabilecek

Turizmde devrim niteliğinde bir karar! Tahsisli otellerde odanın % 20’lik kısmını satma hakkı tanındı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:58
Hükümetten devrim niteliğinde karar! Artık satılabilecek

Otellerin tahsis süresini 49 yıllığına uzatarak turizm yatırımcısının elini rahatlatan hükümet, geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenlemeye daha imza attı. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikle yatak kapasitesinin yüzde 20'sini aşmaması kaidesiyle, odaları üçüncü kişilere satma ve devretme hakkı tanındı. Sabah'ın haberine göre bireysel irtifak adı verilen ve turizm yatırımcısında doping etkisi yaratan bu çalışmayla, 5 aya sıkışan turizm hareketi 12 aya yayılırken ilave 4 milyar dolarlık da gelir sağlanacağı öngörülüyor.

50 BİN TAPU OLUŞACAK

"Turizm yatırımcısının bir rüyası gerçek oldu" diyen Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "Uzun zamandır hayata geçirmek istediğimiz bu çalışmaya hem Maliye Bakanlığı hem de Turizm Bakanlığı kulak verdi. Yeni çıkan yönetmeliğe göre artık hazine arazisi üzerinde oteli bulunan yatırımcı, otelinin yüzde 20'lik kısmını dönüştürerek nitelikli yabancı turiste uzun dönemli olarak satabilecek. Devlete yüzde 0.5 arazi kullanım bedeli ve yüzde 1 ciro payı ödeyen turizmci, satış yaptığı bu odaların ciroya yapacağı katkıya ek olarak, yatırım maliyet bedelinin yüzde 10'u tutarında ilave yararlanma bedeli ve satıştan KDV ödeyecek" dedi.

100 BİNİ SATILABİLİR

Bu kanunun orman arazilerinde kurulu olanlar hariç tüm konaklama tesislerini kapsadığını belirten Narin, "Nitelikli yabancı yatırımcıya satılmaya uygun toplam 400 bin yatak var. Bunun 100 bin yatağını bireysel irtifak tapusu olarak dönüştürmek için yatırımcı iki ya da üç odayı birleştirecek. Böylece 25 ila 50 bin arasında kat mülkiyet ve kat irtifak tapulu alan oluşturulacak. Ortalama 150 bin dolardan 4 milyar dolarlık gelir elde edilebilir" diye konuştu.

Bireysel irtifak tapusunun turizmdeki mevsimsellik sorununu ortadan kaldıracağının altını çizen Narin, şöyle konuştu: "Turizmci yüzde 20'lik kısmı sattığı için otelini kış aylarında da açık tutacak. Daha önce 5 ay açık tutabildiği tesisini artık 12 ay boyunca açabilecek. Bu da turizmcinin rekabet gücünü artıracak."

SON BAŞVURU TARİHİ 5 ARALIK

Tesis yatırımcılarının öncelikle tahsis süresini 49 yıla uzatmak için başvuru yapacağını belirten Narin, bununla eş zamanlı dönüştüreceği odalar için de devlete başvuruda bulunacağını kaydetti. "Her iki çalışma için son başvuru tarihi 5 Aralık" diyen Narin, izinlerin akabinde otel yatırımcısının dönüştürdüğü odaları bir yılda satışa çıkaracağını kaydetti. Bu çalışmanın turizmde gerçekleştirilen en önemli yapısal reformlardan biri olduğunu aktaran Narin, Türkiye'nin Nice, Cannes, Miami gibi uluslararası örneklerin seviyesine çıkması için çok önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 09:58
  1. Otel
  2. Turizm

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