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Ekonomi Hükümetten dar gelirlilere önemli imkân! Ailelere bin 100’er lira hibe
Ekonomi

Hükümetten dar gelirlilere önemli imkân! Ailelere bin 100’er lira hibe

Salgın sürecinde zor durumda kalan vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal hizmet Bakanlığı tarafından bin 100 lira hibe ödeniyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:46:00 -
Hükümetten dar gelirlilere önemli imkân! Ailelere bin 100’er lira hibe

Buğra Kardan

Hibeyle dar gelirlileri ekonomik olarak rahatlatmak amaçlanıyor. Hükümet, pandeminin yaralarını sarmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgından zarar gören vatandaşlara bin 100 TL hibe veriyor.

Başvurular E-Devlet'ten

Hibeyle dar gelirlilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Yardım için başvuru e-Devlet’ten yapılıyor. Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde yer alan sorular yanıtlanarak başvuruda bulunuluyor. Ödemeler ise banka hesaplarına yatırılıyor ya da PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Evden adım atamayacak durumda olanlara ise paraları konutlarında ödeniyor. Düzenli geliri olmayanlara, günlük yevmiyeyle çalışanlara hibe desteğinden faydalanacak. 2020 Mart döneminde başlayan pandemiye karşı Türkiye amansız bir mücadele verdi. Ülke, bu dönemde dar ve orta gelirli ailelere yardım etti. Hükümet, pek çok paket açıkladı. Ekonomi yönetimi, hem hibeleri hem teşvikleri hem de vergi indirimlerini ve muafiyetlerini devreye soktu. Faz 1, Faz 2, Faz 3 ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasıyla 7 milyonu aşkın aileye 8 milyar lira karşılıksız ödeme yapıldı. Sadece Faz 3’te toplam 2.3 milyar lira ödemede bulunuldu.

Kimler yararlanamıyor?

Hizmetler sektöründe günlük çalışanlara, işsiz kalanlara yönelik Faz 3’ten yararlanamayacak kesimler şöyle:

Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen bin TL yardımdan faydalananlar,

5510 sayılı kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir elde edenler veya aylık alanlar,

İŞKUR İşsizlik Ödeneği alanlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden istifade edenler.

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