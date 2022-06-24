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Ekonomi Hükümetten ayçiçek yağı fiyatlarını etkileyecek karar: Sene sonuna kadar...
Ekonomi

Hükümetten ayçiçek yağı fiyatlarını etkileyecek karar: Sene sonuna kadar...

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gelişmelerin ardından yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları ithalatındaki gümrük vergisinin sıfırlandığı açıklandı. Bu karar ayçiçek yağı fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 12:35:00 - 2022-06-24 13:08:37
Hükümetten ayçiçek yağı fiyatlarını etkileyecek karar: Sene sonuna kadar...

Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak bu sene sonuna kadar sıfırlandı.

Karadeniz havzasında yaşanılan gelişmeler dikkate alınarak temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ile yağların ithalatında düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

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Yorumlar

Cihan

Buraya çok şey yazarım da siz yayınlamazsınız

Sagolsun

Hükûmet yapıyor yapacağını da varsınlar para babaları doyuyor mu ac lar çıkarım kanunu yağ şeker un satan Yuz de 5 ten fazla kar koyamasın azami ne ise
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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