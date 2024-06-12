Hükümetin vergi düzenlemesi sayesinde yatırım fırsatı yakaladılar! Chery’den Türkiye’ye fabrika geliyor!

Çinli otomobil markalarına yüzde 40 ek gümrük vergisi düzenlemesinin ardından Chery ve MG’den açıklama geldi. İki marka da Türkiye’de fabrika kurarak yerli üretime geçmeye sıcak baktığını açıkladı.

CHERY TÜRKİYE BAŞKANI Sİ FENGHUO’NUN BASIN AÇIKLAMASI

"Türkiye, bizim en stratejik pazarlarımızdan bir tanesi ve ayrıca Chery’nin Avrupa stratejisinin de önemli bir parçası. Bu nedenle Chery markası olarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına Eylül 2022’de tamamen kendi özsermayemiz ile iştirak şirketimiz olan Chery Türkiye’yi kurduk. Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu göz önüne aldığımızda; Bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili Bakanlıklarla beraber Türkiye’de fabrika inşasının ve Türkiye’de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye’de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz. Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ağımız ile satış ve servis hizmetlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Sanayi Gazetesi

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