Hükümetin memura zam teklifi belli oldu!

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında bir kez daha toplandı.

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

Aile, Çalışma Bakanı Zümrüt Selçuk, "Kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarında 2020 ve 2021'de uygulanacak teklifi açıklıyorum. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 3,5, ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3, 2021'in ilk 6 aylık döneminde yüzde 3 ikinci 6 aylık döneminde yüzde 2.5 artışı teklif ediyoruz" dedi.

Teklif sonrası Memur-Sen'den açıklama

Hükümetin teklifinin ardından konuşan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Bu teklif makul bir teklif değil. Biz makul teklif istedik siz malul bir teklif sundunuz. Bu teklifi kabul etmek mümkün değil" dedi.

Memurların asıl talebi

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.