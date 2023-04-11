Hükümetin icraatlarına yetişemeyen Kılıçdaroğlu'nun elinde soğanın cücüğü kaldı

7'li koalisyon seçime sayılı günler kala içlerinde yaşadığıkaosu perdelemek için hükümeti ve Erdoğan'ı bir takım yapay gündemler üzerinden yıpratmaya çalışıyor. CHP'de liste krizlerinin yankılarını dindirmek ve hükümeti yıpratmak amacıyla Türkiye'nin en büyük SİHA gemisinin Deniz Kuvvetlerine teslim edildiği milletçe gurur duyduğumuz bir günde Kılıçdaroğlu yine eline soğanın cücüğünü alarak algı yapmaya devam etti.



İŞTE SOĞANIN FİYAT ARTIŞININ SEBEBİ

Seçimlere kısa bir süre kala en çok kullanılan ve uygun fiyatıyla bilinen soğan fiyatları, markette ve pazarda bir anda 30 liraya kadar yükseldi. Muhalefetin de soğan üzerinden politik söylem geliştirmesi şüpheleri artırırken soğan fiyatlarının neden arttığı da ortaya çıktı.

1-SOĞANI TARLADA SATIN AL 2-YOL KENARINA DÖK 3-FİYAT ARTINCA PROPAGANDASINI YAP

Hükümet karşıtı bazı karanlık eller tarafından soğan tarlada satın alınıp yol kenarlarına dökülüyor. Böylece piyasada soğan olmayınca fiyatlar yükseliyor. Ve Kılıçdaroğlu da soğanı eline alarak sistemli algının devamını getiriyor.

Aşağıdaki haberimizi mutlaka izleyin. Soğan üzerinde nasıl oyunm oynanıyor ve Kılıçdaroğlu neden soğan algısı yapmak istiyor her şey apaçık ortada.