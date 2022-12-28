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Tarım Hükümetin gübre ve yem kararı çiftçiyi sevindirdi
Tarım

Hükümetin gübre ve yem kararı çiftçiyi sevindirdi

Gübrede yüzde 13’e varan indirime ve fiyat sabitlemesine gidilmesi üretici tarafından olumlu karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 14:25:00 -
Hükümetin gübre ve yem kararı çiftçiyi sevindirdi

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, Tarım Kredi’nin yerinde bir adım attığını vurgulayarak, “Nisan ayına kadar fiyatların sabitlenmesi üreticimizin ciddi anlamda rahatlamasını sağlayacaktır” dedi.

Yerinde hamle

Ünal, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği küresel enerji krizinin Türkiye’ye de yansıdığını söyledi. Üreticinin kullandığı kimyevi gübrede hammaddenin doğal gaz olmasının doğrudan ürün fiyatlarını arttırdığını kaydeden Ünal, “Tarımda kullanılan taban gübresi ve üst gübrenin büyük bölümünü Rusya’dan temin ediyoruz. Bu yüzden Cumhurbaşkanı’mızın açıkladığı Tarım Kredi’de satılan DAP, üre, amonyum sülfat, 20-20-0 ve nitropower gübrelerinde yüzde 13’e varan indirim yapılmasını son derece olumlu bir hamle olarak görüyoruz” diye konuştu.

Tarımsal üretimde üst gübrenin mart-nisan-mayıs döneminde uygulandığını dile getiren Ünal, “Nisan ayına kadar fiyatların sabitlenmesi üreticimizin ciddi anlamda rahatlamasını sağlayacaktır. Böylece çiftçimiz rahatça maliyet hesabını yapabilecek, ‘Acaba gübreye zam gelir mi’ diye düşünmek zorunda kalmayacaktır” şeklinde konuştu.

Ünal çiftçinin büyük kısmının gübre tedarikini Tarım Kredi üzerinden temin etmeye çalışacağının altını çizdi. Ayrıca mal tedarikinde piyasa dengesine dikkat edilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi uyarısında bulundu.

Kritik talep

Ünal, Tarım Kredi’nin karma yemde de yüzde 5’e varan indiriminin ve fiyat sabitlemesinin üreticinin lehine olacağını belirtti. “Ülkemizin büyük çoğunluğunda kış aylarında küçük büyük bütün işletmeler besi için kaba ve kesif yemlere başvurmak zorundadırlar. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın piyasayı regüle edip çiftçimizi tüccara ezdirmemesini diliyoruz, devletimizden kesintisiz üretim için teşviklerin daha da arttırılması talebinde bulunuyoruz” dedi.

Süt üreticisi memnun

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin de yapılan hamlelerin piyasaya yön vereceğine işaret ederek, “Alınan yeni kararla yem fiyatlarının anlamsız yere artmasının önüne geçilecek” yorumunu yaptı. Keskin, en büyük girdi maliyetlerinden biri yem olan süt üreticisi fiyatların sabitlenmesinden memnun olduğuna dikkat çekti.

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