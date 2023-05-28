'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan yardımla sandığa gitti!
28 Şubat'ın baş aktörlerinden Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan da sandığa giderek oyunu kullanan isimlerden biri oldu. Doğan'ın oyunu kullanacağı sandığa gitmek için yardım aldığı görüldü.
Kanal D, Hürriyet, Milliyet, CNN Türk gibi yayın organlarının bünyesinde bulunduğu Doğan Medya’yı 2018 yılında 890 milyon dolara Demirören grubuna satmasının ardından medyadan uzak bir hayat yaşayan Aydın Doğan, oy kullanmak için sandığa gitti.
28 Şubat darbesinin baş aktörlerinden olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Siyasi hayatı bitti" manşetleri atan Aydın Doğan, İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu’nda oyunu kullandı.
Sandığa gitmek için yardım aldığı görüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oy kullandığı okulda vatandaşlık görevini yerine getiren Doğan, okula giriş yaparken görüntülendi.
Doğan'ın oyunu kullanacağı sandığa gitmek için yardım aldığı görüldü.
Siyasete, manşetleriyle operasyon çeken Aydın Doğan, “Hükümeti ben kurar, ben yıkarım” diyordu.
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