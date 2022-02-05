Hükümete ilişkin sözleri nedeniyle linç edilen Dr. Oytun Erbaş sessizliğini bozdu: Babam bankacıydı evet ama...

Deneysel Tıp Uzmanı Oytun Erbaş, "Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Bu hükümet olmasaydı biz öğretim üyesi olamazdık" sözlerini hatırlatarak eleştirilere "Ben dedemin yanında büyüdüm. Ödemiş'te benim pazarcı olduğumu herkes bilir" diyerek cevap verdi.

Geçtiğimiz gün TVNET’te Sert Sorular programına katılan Oytun Erbaş, akademide elit bir zümre bulunduğunu ve bu grupta 'Anadolu çocuğu onlar, bilmez' diye bir yaklaşım olduğunu belirterek"Anadolu'dan gelmiş bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım. Çünkü ben Sökeli pazarcının oğluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Erbaş, Instagram hesabından "Pazarcıdan Bilim Adamı olur mu?" notuyla paylaştığı video ile eleştirileri yanıtladı:

“Bana ‘pazarcıdan ilim adamı mı olur’ dediler. Halka anlaşılır şekilde izah yapıyorum, bu nedenle kıskanıyorlar. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu. Çünkü pazarcının oğluyum."

"Baban bankacı, dedem pazarcıydı"

Videoda babasının pazarcı değil bankacı olduğunu da açıklayan Erbaş "Babam bankacıdır, tayinleri olduğu için ben dedemle kaldım. Dedem esnaftır, pazarcıdır. Ben de pazarcıyım. Herkes bilir" dedi.