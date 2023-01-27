Hükümete çileden çıkaran talep: Dolar kuru 30 liraya yükseltilmeli

GESİAD Başkanı Murat Kay, 2023 yılına ilişkin dolar kuru beklentilerinin 25-30 TL arasında olduğunu belirterek, kurun rekabet edilebilir seviyelere gelmesini istediklerini söyledi. Kaya, umutlarını geleceğe bırakmak istemediklerini, umutlarını yaşamak istediklerini de sözlerine ekledi.

Dünya'da yer alan habere göre, 2022 yılının kayıtlara muhtemelen 2000 ve 2009 krizleri ile pandeminin ardından son 30 yılın en düşük büyüme yılı olarak geçeceğini öne süren GESİAD Başkanı Kaya, Türkiye olarak 2023 yılına da yüksek bir enflasyon, yavaşlayan büyüme ile dış açık ve cari açıkta yükselişle girdiklerini vurguladı. Enflasyonist ortamdan uzaklaşılması gerektiğini belirten Kaya, döviz kuru üzerindeki baskının gevşetilerek kurun, rekabet edilebilir, üretebilir bir seviyeye gelmesi sağlanmalıdır dedi. Kaya, “Bu kapsamda 2023 yılı ortalama dolar kuru beklentimizin üretebilmek ve istihdamımızı sabit tutabilmek için 25 TL, karlılık için de 30 TL bandında olması gerektiğini önemle belirtiriz” sözleriyle döviz kuruna yönelik beklentilerini de kamuoyuyla paylaştı.