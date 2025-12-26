İBB'nin şok edecek kararı mezarlığı imara açtı! Dev rant: 10 milyar TL'lik skandal, net bir şekilde araştırılması gerekiyor

  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Avcılar’da İBB tarafından imara açılan 65 dönümlük mezarlık alanıyla ilgili yapılan usulsüzlüğe tepki gösterdi. Bir skandal daha. Arazinin yaklaşık 10 milyar TL değerinde olduğunu aktaran Özdemir, "Özellikle buradan bunun arka planının net bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade ediyorum. Çok büyük bir rant söz konusu" dedi.

1
#1
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB tarafından imara açılan ve Saadetdere Mahallesi metrobüs İstasyonu arkasında bulunan 65 dönümlük mezarlık alanıyla ilgili yapılan usulsüzlüğe tepki gösterdi. Katıldığı bir televizyon programında Avcılar’da yaşanan usulsüz imar izniyle ilgili açıklama yapan Özdemir, şahsa ait olan bir mezar alanının İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle imara açıldığını belirtti.

#2
"AK PARTİ'NİN RET OYLARINA RAĞMEN İMARA AÇILDI" Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki alan, burası 30 yıldır mezarlık alanı. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de mezarlık ihtiyacı var. Bu kendi iç yazışmalarında da söz konusu. Burayı maalesef yakın zamanda imar açma girişiminde bulunuyorlar. Büyükşehir Meclisinde de çoğunluk oldukları için AK Parti'nin ret oylarına rağmen burası imara açılmış.

#3
İMAR KARŞILIĞI YAKLAŞIK 10 MİLYAR TL Fakat şöyle bir detay var burada. 65 dönümün bugünkü şartlardaki imar karşılığı yaklaşık 10 milyar TL civarında. Burası şahıs arsası, şahsın yeri imara açılıyor. Normal şartlarda şahıs talepte bulunsa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne benim yerimi imara açın diye, açılması mümkün değil zaten. Açılsa bile bunun için çok büyük bir vergi çıkar. İmar değer artış vergisi, yasalarda bu söz konusu. Bunu da devlete ödetmemek için bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle yapıyorlar. "ÇOK BÜYÜK BİR RANT SÖZ KONUSU" Siz eğer Belediye olarak bunu kendi talebinizle yaparsanız o zaman değer artış vergisini ödemiyor vatandaş. 10 milyarlık bir bedelin bir şahsın cebine girmesini sağlıyorsunuz. Ne karşılığında sağlıyorsunuz? Özellikle buradan bunun arka planının net bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade ediyorum. Çok büyük bir rant söz konusu. Ayrıca buradaki imar faaliyetlerinden ötürü de işte bir kişinin sebepsiz yere çok büyük bir zenginleşmesi söz konusu. Avcılarlı vatandaşlarımızı bunu protesto etmeye davet ediyorum. Avcılar'ın göbeğinde önemli bir mezarlık ihtiyacını görecek alan şu anda maalesef imara açılmış durumda.

#4
"EY MİMARLAR ODASI NEREDESİN?" Mimarlar Odası'nı göreve davet ediyorum. Ey Mimarlar Odası neredesin? Ey Şehir Plancıları Odası her meselede görüş bildirirsin. İstanbul'un göbeğinde 65 dönümlük bir alan, mezarlık alanı, imar açılıyor. Sizden ses yok. Demek ki, siz siyasi parti ayrımı yapıyorsunuz."

Yorumlar

M.kadı

Milletin dirisini hallettiler, sıra ölüsüne geldi...ölülerede mezarda rahat yok...işte ibb bu...
