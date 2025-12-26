İBB'nin şok edecek kararı mezarlığı imara açtı! Dev rant: 10 milyar TL'lik skandal, net bir şekilde araştırılması gerekiyor

İMAR KARŞILIĞI YAKLAŞIK 10 MİLYAR TL Fakat şöyle bir detay var burada. 65 dönümün bugünkü şartlardaki imar karşılığı yaklaşık 10 milyar TL civarında. Burası şahıs arsası, şahsın yeri imara açılıyor. Normal şartlarda şahıs talepte bulunsa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne benim yerimi imara açın diye, açılması mümkün değil zaten. Açılsa bile bunun için çok büyük bir vergi çıkar. İmar değer artış vergisi, yasalarda bu söz konusu. Bunu da devlete ödetmemek için bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle yapıyorlar. "ÇOK BÜYÜK BİR RANT SÖZ KONUSU" Siz eğer Belediye olarak bunu kendi talebinizle yaparsanız o zaman değer artış vergisini ödemiyor vatandaş. 10 milyarlık bir bedelin bir şahsın cebine girmesini sağlıyorsunuz. Ne karşılığında sağlıyorsunuz? Özellikle buradan bunun arka planının net bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade ediyorum. Çok büyük bir rant söz konusu. Ayrıca buradaki imar faaliyetlerinden ötürü de işte bir kişinin sebepsiz yere çok büyük bir zenginleşmesi söz konusu. Avcılarlı vatandaşlarımızı bunu protesto etmeye davet ediyorum. Avcılar'ın göbeğinde önemli bir mezarlık ihtiyacını görecek alan şu anda maalesef imara açılmış durumda.