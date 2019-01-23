0553 313 94 23

Hükümet tasarruf kararı aldı! 66 bin memur işten atıldı

İran'da hükümetin aldığı tasarruf kararı nedeniyle 2018 yılında 66 bin 740 memurun işine son verildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:37
Hükümet tasarruf kararı aldı! 66 bin memur işten atıldı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran'da tasarruf tedbirleri kapsamında bir yılda 66 bin 740 memurun işine son verildi.

Milli eğitim bakanlığından 35 bin kişi çıkarıldı

Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere 14 bakanlıkta, 6'ncı Kalkınma Programı kapsamında işten çıkarmaya gidildi. Bu kapsamda 35 bin memur, Milli Eğitim Bakanlığındaki görevlerinden alındı. Petrol Bakanlığında 8 bin kişi, Maden ve Ticaret Bakanlığında ise 7 bin 654 kişi işten çıkarıldı.

İstihdam fazlası personel bulunuyor

Geri kalan bakanlıklarda da benzer uygulamalara gidildiği belirtilen haberde, işten çıkarımların hangi ölçüte göre yapıldığına ise değinilmedi. Ülke gelirinin çoğunluğunun petrole dayandığı İran'da, üretim ekonomisi ve özel sektörün zayıflığı işsizliğin artmasına neden olurken, devlet dairelerinde ise istihdam fazlası personel bulunduğu belirtiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:37
  1. İran
  2. Milli Eğitim Bakanlığı
  3. Ticaret Bakanlığı

YORUM YAZ

  • serkanserkan37 dk önce
    bu mu tasarruf

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Süper Lig'de flaş ayrılık
  1. Süper Lig'de flaş ayrılık
  2. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
  3. "Türk ekonomisinin eşsiz avantajları..
  4. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden..
  5. Muhammed Salah'ın sosyal medya..
  6. Erzurumspor, Erhan Çelenk ile..
  7. Suç makinesi Gaziantep'te yakalandı!
  8. O ülkeden flaş karar: 13 binden fazla..
  9. 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma..
  10. Akbank'tan Türkiye'nin ihracat..
  11. Fazıl Say'ın açıklamalarına destek..
  12. Karaciğer ve bağırsak tümöründen aynı..
  13. Trump'ın rakibi ABD'yi terk etti!..
  14. Karatede sezon Paris'te başlıyor
  15. Albayrak ve Hanedar eli boş geldi,..
  16. Kayıp kişi Porsuk Çayı'nda aranıyor
  17. Şişli'deki cinsel saldırı iddiası
  18. 1 milyar TL'lik Boat Show Tuzla, 16..
  19. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
  20. Arap Birliği'nden Filistin çağrısı!
Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
HDP Van belediye başkan adayları 2019
HDP Van belediye başkan adayları 2019
Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

Günün Karikatürü

23 Ocak 2019
AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...