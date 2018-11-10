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Hükümet ÖTV’yi, MediaMarkt fiyatları indirdi

Teknoloji marketi MediaMarkt, enflasyonla mücadele kapsamında yapılan ÖTV indirimine ek olarak ekstra yüzde 10’a varan indirimler yaptı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:48
Hükümet ÖTV’yi, MediaMarkt fiyatları indirdi

MediaMarkt, beyaz eşyada hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı ÖTV indirimine ek olarak ekstra yüzde 10’a varan indirimler yaptı.

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Enflasyonla mücadele kapsamında harekete geçen ilk markalardan biri olduk. Beyaz eşyaya gelen ÖTV indirimi tüketiciler için büyük bir fırsat. Biz de bu kampanyaya ekstra yüzde 10’a varan indirimler yaparak katkı sunmak istedik” dedi. Gökyıldırım, tüketicilerin alım gücüne katkı sağlamak için başlattıkları ve her hafta farklı ürün grupları için gerçekleştirdikleri indirim kampanyalarına da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:48
  1. MediaMarkt
  2. ÖTV indirimi
  3. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım

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