0553 313 94 23

Hükümet memur maaş zam teklifini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:35
Hükümet memur maaş zam teklifini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını teklif ediyoruz” dedi.


Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri ve emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin memura vereceği zam teklifini açıkladı.


Kamu İşveren Heyeti adına açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kamu çalışanlarımızın maaşlarında 2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını, her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının o altı aylık dönmemde yapılan artış oranlarını aşması halinde aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz” dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasından sonra söz alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu teklif makul bir teklif değil. Biz makul teklif istedik siz malul teklif sundunuz. Bu teklifi kabul etmek mümkün değil. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak dışarıda değerlendirme yapmayı uygun görüyorum ve heyeti dışarıya alıyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırkayak sokunca hastaneye gitti, taburcu olurken şoku yaşadı! Yere düşürüp çiğnediler
    1. Kırkayak sokunca hastaneye gitti,..
    2. Gürpınar’da kavun hasadı
    3. Prof. Sofuoğlu uyardı! Emojilerdeki..
    4. Bartın’da bayram bilançosu belli oldu
    5. Memur-Sen’den hükümetin teklifine..
    6. Kırşehir'de trafik kazası: 7 yaralı
    7. Siverek’te elektrik akımına kapılan..
    8. Trabzonspor Edgar'ı, Feyenoord'a..
    9. Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1..
    10. Çadlı genç hafızlarla ilgili bu detayı..
    11. Müdür Sünnetçioğlu’ndan ‘ishal’ uyarısı
    12. Tanrı Dağı’na tırmanan kadın sporcu 7..
    13. Kılıçdaroğlu, “Yeni bir siyaset..
    14. Kongre üyesi Rashida Tlaib’den İsrail..
    15. Rektör Turgut’un 17 Ağustos Depremi..
    16. Adana'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
    17. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder..
    18. Tekstil atölyesindeki yangın korkuttu
    19. OMÜ’de kayıtlar 19 Ağustos’ta başlıyor
    20. Zabıta’dan yaka kameralı denetim..
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler