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‘Hükümet Kadın’ seçimi kazandı

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır’ın eşi Gülfer Ağır, 4 Ağustos’taki yenilenen seçimlerde AK Parti’den Belediye Başkanı seçildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:36
‘Hükümet Kadın’ seçimi kazandı

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır’ın eşi Gülfer Ağır, 4 Ağustos’taki yenilenen seçimlerde AK Parti’den Belediye Başkanı seçildi.


Üç adayın yarıştığı seçimlerde AK Parti adayı Gülfer Ağır, AK Parti adayı Gülfer Ağır 894 oy alırken, Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı 696 oy, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Mustafa Doğan 8 oy aldı. Gülfer Ağır en yakın rakibine 198 oy fark attı.


Seçim sonrasında AK Partili Belediye Başkanı Gülfer Ağır’ın evinin önünde sevinç hakimdi. Sevinç gösterileri yapan kadınlar ve erkekler Gülfer Ağır’ı tebrik ederek ‘Hükümüt Kadın’ sloganları atıldı. Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Başkan Ağır’ı tebrik etti.


Adıyaman tarihinde seçin ilk kadın belediye başkanı olan Gülfer Ağır’ın seçilmesiyle ‘hükümet kadın’ filmi gerçek oldu. 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den seçilen ve adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası iptal edilen Mikail Ağır’ın eşi 4 Ağustos’ta ki seçimlerde AK Parti’den seçilerek eşinin koltuğuna oturdu.


Gülfer Ağır, eşinin sırtını yere getirmediği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Çok mutluyuz, Suvarlı olarak birleştik ve hakkımız olan seçimi tekrar kazandık. Bütün her şeyi Suvarlı halkına borçluyuz. Beyimin sırtı yere gelmedi. Haksızlığa uğradık tekrar hakkımızı aldık, sevinçliyiz. Eliminden gelen hizmeti yapmaya hazırım. Beldemiz için yapılacak olan şeyler var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma şahin başkanımdan bazı sözler aldık.Kadınlara yönelik halk eğitim kursları, spor salonları açacağım, kadınlarımıza yönelik çok güzel projelerim var” diye konuştu.


Seçim sonrası yapılan balkon konuşmasında ise İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Suvarlı halkına verdiği destekten dolayı çok teşekkür etti.


Milletvekili Yakup Taş, Cumhuriyet kurulduğundan beri Adıyaman’da ilk defa bir kadının belediye başkanı seçildiğini söyledi.


Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise Suvarlı halkının Gülfer Ağır’ın yanında durarak kendisine hangi partinin hizmet edeceğini bildiğini ifade etti.


Çiçeği burnunda başkan ve beraberindekiler halkı selamladı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 20:36
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