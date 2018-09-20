0553 313 94 23

Hükümet düğmeye bastı… 200 gün süreyle önlem alındı

Ticaret Bakanlığı'nca, bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında geçici koruma önlemi alındı. Buna göre, bazı demir çelik ürünlerinde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak yüzde 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:23
Hükümet düğmeye bastı… 200 gün süreyle önlem alındı

Ticaret Bakanlığı'nca, bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında geçici koruma önlemleri alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın, "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, "yassı mamuller", "çubuklar, teller ve profiller", "demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri", "boru ve içi boş profiller" ile "paslanmaz çelikler"de 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak yüzde 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu ürünlerde, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına da karar verildi.

Tebliğle açılacak tarife kontenjanları, yasası mamuller için 3 milyon 117 bin 670 ton, çubuklar, teller ve profiller için 558 bin 534 ton, boru ve içi boş profiller için 273 bin 901 ton, paslanmaz çelikler için 139 bin 934 ton ve demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri için 27 bin 44 ton olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 09:23
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. demir çelik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti
    1. Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini..
    2. Irkçı Geert Wilders'tan skandal..
    3. Akhisarspor'da tarihi maç!
    4. Fenerbahçe Zagreb sınavında! Muhtemel..
    5. Türkiye rotayı çevirdi, Amerika'nın..
    6. Hükümet düğmeye bastı… 200 gün süreyle..
    7. İtalya Sivas Kangalı için harekete..
    8. Kayıp Sedanur hakkında yeni gelişme…..
    9. Gezi olayları lise ders kitaplarına..
    10. Terim'den 20.3 milyon euroluk plan!
    11. Cocu'dan sürpriz Valbuena kararı
    12. Ortalık karışmıştı... Esed’ten..
    13. Adnan Oktar şimdi de Cübbeli Ahmet’e..
    14. TSK o teröristi öldürmüştü…..
    15. Antalya'nın Kemer ilçesinde Milli..
    16. Konya’da Feci kaza! İki kişi hayatını..
    17. Bakan test etti! Kamuya araç alım ve..
    18. 'Meclis'e yeni parti geliyor'
    19. Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı..
    20. Öldürülen işadamı Star yazarının eşi..
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    MİT sinyali kesti
    MİT sinyali kesti