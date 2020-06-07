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Aktüel

Hükümet Bulvarı’ndaki sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler Hükümet Bulvarı’nda yapılan sıcak asfalt çalışmasında sona gelindi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:59:35 -
Hükümet Bulvarı’ndaki sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler Hükümet Bulvarı’nda yapılan sıcak asfalt çalışmasında sona gelindi. Yolun bir an önce bitirilmesi için gece-gündüz çalışan ekipler, sıcak asfalt çalışmalarının ardından boya çalışması yapacak ve bulvar vatandaşların hizmetine açılacak.


Efeler’in araç trafiği anlamında en işlek bölgesinde yapılan çalışmada en son olarak Doğu ve Batı Gazi Bulvarlarıyla Adnan Menderes Bulvarı arasındaki bölüm kalmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, 24 saat esasına göre çalışarak burayı da asfaltlamaya devam ediyor. Böylelikle bugün bitirilmesi planlanan çalışmayla birlikte Efeler’de en sık kullanılan yollardan olan Hükümet Bulvarı da sıcak asfalta kavuşmuş olacak. Daha önce de Hükümet Bulvarı’nı kesen Doğu Gazi ve Batı Gazi Bulvarları da sıcak asfalt yapılmıştı.


Aydın genelinde yolların sıcak asfalt yapılması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların daha konforlu yollarda yolculuk yapabilmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

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