Hukukçular ‘otel lobisi’nin kumpasını yorumladı: AK Parti ve Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya’ya dava açmalı

Hasan Çelik yeniakit.com.tr AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la yapacağı ortak yayın öncesinde moderatör İsmail Küçükkaya ile bir otel odasında gizlice görüşen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, skandal ortaya çıkınca, TRT ekranlarında Küçükkaya ile 2 ya da 3 dakika görüştüğünü ileri sürmek suretiyle yalanlarına bir yenisini eklemişti.

İsmail Küçükkaya’nın da “ortaklık” ettiği yalan

Aynı yalanı İsmail Küçükkaya da dile getirirken, CHP adayı ile Küçükkaya'nın The Marmara Oteli'ndeki bir odada 46 dakika başbaşa görüştüğü, medyanın ifşa ettiği görüntülerle gözler önüne serilmişti. Otelde 101 dakika kalan İsmail Küçükkaya’nın bunun 46 dakikasını bir odada Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye ayırması üzerine “yakalanan” kanatta büyük panik meydana geldi.

Bu paniğin yansıması da, İsmail Küçükkaya’nın, görüntüleri “muhafaza edemeyen” Otele yüklü tazminat davasının açılacağını duyurması oldu.

Dava aslında Küçükkaya'ya açılmalı

Vatandaşlar, bu tavrı “Yavuz Hırsızlık” olarak nitelendirirken, hukukçular da mağdur edilenin Cumhur İttifakı ve Adayı Binali Yıldırım olduğunu belirterek, “Burada Sayın Binali Yıldırım’ın da çok büyük bir mağduriyeti var. Burada, halkın iradesine kumpas kurulmuştur. İsmail Küçükkaya, gizli buluşmayı kamuoyuna duyurmamış, Sayın Binali Yıldırım bundan çok geç haberdar olmuştur. Ortada bir kumpas vardır, bundan dolayı da suç işlenmiştir. Milyonlarca vatandaş, tüzel kişilik olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın hem FOX Tv hem de İsmail Küçükkaya hakkında dava açması gerekmektedir.” dediler.