Hukukçu Av. Tarcan Ülük, Akit Medya Grubu çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu!

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla sille yiyen ve CHP genel merkezindeki işgali tescillenen Özgür Özel'in sokakları tahrik ettiğini belirten Ülük, "Bu saldırıların asli, maddi ve manevi faili, yani azmettiricisi çok net bir şekilde Özgür Özel'dir. Cumhuriyet savcıları bu provokasyona karşı derhal re'sen soruşturma başlatmalıdır" diyerek yargıyı göreve çağırdı.

Yaşanan barbarlığın ve sokakları terörize etme çabalarının milletvekilliği dokunulmazlığıyla zırhlandırılamayacağını vurgulayan Ülük, eylemleriyle gurur duyduğunu itiraf eden Özel'in "suçu ve suçluyu övmekten" de yargılanması gerektiğini ifade etti.