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Gündem Hukukçu Av. Tarcan Ülük, Akit Medya Grubu çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu!
Gündem

Hukukçu Av. Tarcan Ülük, Akit Medya Grubu çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Akit TV ekranlarında yayınlanan "Ters Kutuplar" programına katılan Hukukçu Avukat Tarcan Ülük, görevi başındaki Akit Medya Grubu muhabirlerine yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıya ilişkin zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla sille yiyen ve CHP genel merkezindeki işgali tescillenen Özgür Özel'in sokakları tahrik ettiğini belirten Ülük, "Bu saldırıların asli, maddi ve manevi faili, yani azmettiricisi çok net bir şekilde Özgür Özel'dir. Cumhuriyet savcıları bu provokasyona karşı derhal re'sen soruşturma başlatmalıdır" diyerek yargıyı göreve çağırdı.

Yaşanan barbarlığın ve sokakları terörize etme çabalarının milletvekilliği dokunulmazlığıyla zırhlandırılamayacağını vurgulayan Ülük, eylemleriyle gurur duyduğunu itiraf eden Özel'in "suçu ve suçluyu övmekten" de yargılanması gerektiğini ifade etti.

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