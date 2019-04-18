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Seçim 2019 Sayfası

Hukuk varsa bu seçim yenilenir

Geçersiz oyların yüzde 85’inin AK Parti lehine olduğu, memur olmayanların sandık kurulu başkanı yapıldığı, binlerce oyun usulsüz kullanıldığı İstanbul’da, tarihin en büyük seçim yolsuzluğuna imza atıldı. Akit’e konuşan uzmanlar, “Her gün yeni bir hırsızlığın deşifre edildiği seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesi gerekir” görüşünü dile getirdiler.

18 Nisan 2019 Perşembe 09:13

CHP tarafından organize edilen usulsüzlük, kaydırma, hırsızlık ve şaibelerin damga vurduğu 31 Mart Yerel Seçimleri’nin yankıları sürüyor. AK Parti adayının seçimi kazandığı Artvin’in Yusufeli ilçesinde sandık sonuçlarına defalarca itiraz ederek ‘iptal’ kararı aldırtan CHP, İstanbul’daki 3 bavul dolusu usulsüzlük karşısında 3 maymunu oynuyor. Geçersiz oyların yüzde 85’inin AK Parti lehine olduğu İstanbul seçimlerinde 21 bin 782 zihinsel engelliye oy kullandırıldığı, memur olmayan 19 bin kişinin sandık görevlisi yapıldığı, bin 229 ölü seçmenin yerine oy atıldığı, 2 bin 308 kısıtlı seçmene oy verdirildiği, 10 bin 290 kişinin hem cezaevi hem de başka seçmen listesinde kayıtlı olduğu, 5 bin 287 hükümlünün ise seçmen listesine kaydedildiğinin deşifre olması; tarihin en büyük seçim yolsuzluğunu gözler önüne seriyor. Her gün yeni bir oy hırsızlığının damga vurduğu İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gerektiğini belirten Sivil Toplum Kuruluşları ve siyasiler; milletin kafasında oluşan şüpheleri gidermenin İstanbul seçimlerini yenilemekten geçtiğini söylediler.

“Haram koltuğa oturmam” demeliydi

AK Parti İstanbul 23. ve 24. önem Milletvekili Mehmet Metiner, seçimlere usulsüzlüklerin karıştığına dikkat çekerek, büyükşehir seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini söyledi. AK Parti’nin YSK’ya verdiği olağanüstü itiraz dilekçesinin içeriğinden bahseden Metiner, şunları ifade etti: “İstanbul seçimleri mutlaka yenilenmelidir. Partimizin YSK’ya sunduğu deliller, seçimin yenilenmesini gerektirecek kanıtlardır. Hiçbir onurlu başkan şaibeli bir koltuğa oturmak istemez. CHP’nin bizzat operasyon için seçtiği belediye başkan adayının seçim kazanmış havası atacağına ‘Ben haram bir koltuğa oturmam’ demesi gerekirdi. Sayılan tüm oyların AK Parti lehine olması; sandık başında yapılan hile ve hırsızlığı ortaya koyuyor. Hem toplum vicdanını rahatlatmak hem de demokratik temsilin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilenmesi gerekir.

İstanbul üzerinden Türkiye’ye operasyon

Organize hırsızlık üzerinden milli irade teslim alınmak istendiğini vurgulayan Metiner, şöyle devam etti: “Kısıtlı seçmene oy verdirerek, kamu görevlisi olmayan kişileri sandık görevlisi yaparak yasalar açıkça ihlal edilmiştir. Türkiye, 15 Temmuz’da olduğu gibi 31 Mart’ta da sandık üzerinden darbeye maruz kalınmıştır. 15 Temmuz’da tankla milli iradeyi teslim alamayan zihniyet, 31 Mart gecesi hile ve hırsızlıkla milletin oyunu çalmıştır. İstanbul üzerinden Türkiye’ye çekilmek istenen operasyonu görmezden gelemeyiz. İnşallah YSK da tüm hukuksuzlukları ele alarak ülkemiz için hayırlı bir karara imza atacaktır. Sokakları adres olarak gösteren CHP’nin de bu süreçte provokatif dilden uzak durması gerekir. Demokrasiyi, hukuku tahrif eden CHP’nin sokaktan medet ummasın. Yoksa bedelini çok ağır öder. Bizim buna izin vereceğimizi düşünenler de büyük bir yanılgı içindedir.”

Akbaş: Yeniden seçim sandık kumpasını bozar

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş ise, “Seçmenin oyuna sahip çıkmak namus borcudur” dedi. 31 Mart akşamı milli iradeye sandıkta yapılan kumpasın yeniden seçimle bozulacağını belirten Akbaş, şu değerlendirmede bulundu: “İstanbul’da birçok yerde usulsüzlük var. Kaydırmalar, eksik girme, yanlış girme var. Bunca şaibeye rağmen seçimin yenilenmemesi bir ihanettir. Bunun da hesabı sorulmalıdır. Yıllarca zorbalıkla millete kan kusturan CHP hile ve hırsızlıkla seçimi alabileceklerini düşünüyorlar. Seçimi sabote ederek yüzlerce yolsuzluğa imza attılar. AK Parti gasp edilen oylarımızın hakkını aramaya devam etmelidir. Milletin seçime güveni tazelemek için İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi artık kaçınılmazdır. AK Parti’nin itiraz dilekçesinde sunduğu deliller doğrultusunda İstanbul’da yaşayanlar, Türkiye’de yeniden seçim kararı verilen diğer yerlerle aynı gün sandığa gidecektir.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 09:13
  1. Artvin
  2. CHP
  3. 31 Mart Yerel Seçimleri
  4. AK Parti
  5. İstanbul seçimleri
  6. Sivil Toplum Kuruluşları
  7. AK Parti İstanbul 23. ve 24. önem Milletvekili Mehmet Metiner
  8. YSK
  9. Organize hırsızlık
  10. milli irade
  11. 15 Temmuz
  12. İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş

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