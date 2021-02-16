Hukuk sıralaması kaç? Hukuk Fakültesi başarı sıralaması 2021

Son Dakika: YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar! YÖK'ten yapılan açıklamada, “Adalet Bakanlığı’nın ilettiği talebi de dikkate alarak” hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını, "bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS yerleştirmelerinde) geçerli olmak üzere” 125.000’den 100.000’e yükseltme kararı aldık. Kalite odaklı, niteliği daha da artırmak amacıyla alınan bir karar" denildi. Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerine yerleşebilmek için öğrencilerimizin, YKS'deki başarı sıralaması belirleyicidir. Hukuk fakültelerine yerleşebilmek için bu şart, 2018/2019 eğitim öğretim yılında 190 bin iken; 2019/2020 eğitim öğretim yılında 125 bin olarak uygulanmıştı.

Hukuk bölümü nedir?

Hukuk, bireylerin diğer bireyler ve toplumlar arasında olan ilişkileri ayarlayan ve düzenleyen kuralların toplanmış halidir. Hukuk Fakültesinin amacı, anayasada yer alan yasaların ve iş etiği çizgisinden ayrılmayacak, bireyler ve toplum arasındaki düzeni sağlayabilecek, hukuk sektörü içerisinde katkı ve fayda sağlayabilecek nitelikli insanları sektöre kazandırmaktır.

Hukuk Fakültesini tercih etmeyi düşünen aday öğrencilerde adalet ve hukuk kavramlarına ilgili, konuşma yeteneği yüksek, disiplinli olması aranan özelliklerin başında gelmektedir.

Hukuk bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Hukuk bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. 4 yıllık eğitimlerini tamamlamış öğrencilerin yapmaları gereken 1 yıllık stajları bulunmaktadır.

Hukuk bölümünde hangi dersler var?

Hukuk bölümü öğrencileri 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca adalet ve hukuk kavramları üzerine detaylı bilgi sahibi olacakları dersler ile karşı karşıya geleceklerdir.

Hukuk bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

Anayasa Hukuku,

Genel Kamu Hukuku,

Medeni Hukuk,

Türk Anayasa Hukuku,

Uluslararası Hukuk,

İdare Hukuku,

Ceza Hukuku Genel Hükümler,

Anayasa Yargısı Hukuku,

Borçlar Hukuku Genel Hükümler,

Ticaret Hukuku