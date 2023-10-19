Hukuk fakültesi okuyacaklar dikkat! Puanlar yükseltilip, kontenjanlar azaltılacak

Bakan Tunç, İsrail-Filistin çatışmalarında ana amacı sivilleri korumak olan Cenevre Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini belirtirken, Türkiye olarak, kalıcı istikrar ve barışın tesisi için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nın adalete güvenin artması, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin bir şekilde yararlanması, temel insan hak ve özgürlüklerinin kullanılabilmesi amacıyla yasama, yürütme ve yargı olarak devletin kurum ve kuruluşlarına görevler yüklediğini belirtti. Tunç, "Gerek Orta Vadeli Programda gerekse 12'nci Kalkınma Planında yer alan adalet ve hukuk alanındaki ana başlıkların hayata geçirilebilmesi için ayrıntılı hedefler Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planında yer alacak hususlar olacaktır" dedi.

'EYLEM PLANININ UYGULANMASINDA ÖNEMLİ MESAFE ALDIK'

İnsan Hakları Eylem Planı’nın insan hakları alanında Türkiye’nin yol haritasını belirleyen tematik bir politika belgesi olduğunu vurgulayan Tunç, "Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye vizyonu doğrultusunda hazırladığımız İnsan Hakları Eylem Planı, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2 Mart 2021 tarihinde açıklanmıştı. Planın uygulama döneminde son derece önemli mesafeler aldık ve öngörülen faaliyetlerin çok önemli bir kısmını başarı ile hayata geçirdik. Bugüne kadar eylem planı kapsamında gerçekleştirilmesini öngördüğümüz 393 faaliyetten 260’ını uygulamaya koyduk. Bu bağlamda gerçekleşme oranı yüzde 66 olmuştur. Vatandaşlar tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi yargı hizmetlerinin de adil olmasının yanı sıra kaliteli ve hızlı olarak sunulmasını talep etmektedir" dedi.