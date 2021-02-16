Hukuk Fakültesi başarı sıralaması kaç oldu? Başarı sıralaması şartı ne zaman geçerli olacak?

Hukuk fakültesi başarı sıralaması değişti. Yükseköğretim Kurulu, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere Hukuk fakültesi başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine çekti. Söz konusu açıklama YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, hukuk fakültesi başarı sıralamasına ilişkin yapılacak değişikliği adaylara duyurdu. Hukuk fakültesi başarı sıralaması değişikliği kararı 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmaya başlayacak.

Yapılan düzenleme ile 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültesi başarı sıralaması şartı 125 binden 100 bine çekildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yeni YÖK' olarak, Türkiye'deki hukuk eğitimine ulaşma imkân ve seçeneklerini arttırmak için 'sosyal adalet' ve 'fırsat eşitliği' ilkeleri çerçevesinde çalıştıklarını belirtti. Saraç açıklamasında, eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin düşmemesi, bilakis yükseltilmesinin temel hedefleri olduğunun üzerinde durdu.

Saraç, Hukuk Fakültelerinde eğitim ve öğretim programlarının niteliğini teminen; 'Asgari Öğretim Üyesi Sayısı Şartı', 'Hukuk Meslekleri İcra Sınavı' ve 'Başarı Sıralaması Şartı' gibi bir dizi tedbir alındığını, almaya da devam ettiklerini belirtti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, bu doğrultuda son olarak Adalet Bakanlığı'nın ilettiği talebi de dikkate alarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS) yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere 125 binden 100 bine yükseltme kararı aldıklarını ifade etti.

Bu değişikliğin, üniversite adaylarımız ile ailelerinin yapmış oldukları hazırlıklarının, idareye olan güveninin korunması ve de vakıf üniversitelerine planlamalarını daha rasyonel yapmaları için vakit tanınması açısından 2022-YKS itibarıyla uygulamaya girmesini kararlaştırdıklarını belirten Saraç, yeni YÖK olarak, karar süreçlerinde tedriciliğe özel önem verdiklerini söyledi. Saraç, son olarak “Bu kapsamda almış olduğumuz bu yeni kararın ülkemizdeki hukuk eğitimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." açıklamalarında bulundu.