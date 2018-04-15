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Hukuk dışı fazla mesaiye ceza yağdı

Fazla mesainin "fazlası" mercek altında. 2017'de uygun olmayan sürelerde ve şartlarda fazla mesai yaptıran işyerlerine milyonlarca lira ceza kesildi.

15 Nisan 2018 Pazar 16:44
Hukuk dışı fazla mesaiye ceza yağdı

Geçen haftalarda güncellenen Ulusal İstihdam Stratejisi'nde fazla mesaiyle ilgili son durum da yer aldı. Buna göre, 2017 yılında önleyici teftiş programı kapsamında, özel güvenlik faaliyeti yürüten işyerlerine yönelik programlı teftiş yapıldı, dizi sektöründe çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için programlı teftişler uygulandı.

3,4 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılan denetimlerde, fazla çalışma hükümlerine aykırı hareket eden 227 işverene ceza kesilirken, söz konusu ceza miktarı 3 milyon 445 bin 378 TL oldu. Bunun dışında çalışma sürelerine uymayan 489 işveren de ceza kapsamına alındı. Bu işverenlere, 891 bin 410 TL'lik idari para cezası uygulanması gündeme geldi.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:44
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YORUM YAZ

  • ali haydarali haydar18 sa önce
    maslak bölgesi bina yönetimlerinin çalışma saatleri kontrol edilmeli
  • ÜmmetÜmmet1 gün önce
    S. ABence önce devlet kendi tebasını, memurunu, özellikle köle düzeninde görülmemiş keyfiyetle çalıştırdığı polisin mesai saatlerini fazla çalışma haklarını ek mesai ücretlerini kanunen oluştursun. sınırsız keyfiyetle istediğin saate kadar taahhüt ettiğin sabit maaşın üzerine bir lira vermeden ve hayvan hakları savunuclarını bile ayağı kaldıracakşekilde çalıştırdığın polise biraz eğilseniz. Nasıl olur.Selametle.
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