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Hugo Rodallega Çin'e doğru

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega’nın yeni adresi Çin olabilir.

02 Nisan 2019 Salı 14:38
Hugo Rodallega Çin'e doğru

Trabzonspor yönetiminin düşük bir teklif yaparak takımda kalmasını isteyeceği Kolombiyalı forvet Rodallega'nın menajerleri, alınan ücretin çok altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini ama yine de indirim yapılabileceğini belirtmişti. Ancak ilk temaslar sonucunda taraflar uzlaşamadı.

Bu arada bazı menajerler de Rodallega'ya Çin seçeneğini sundu. Kolombiyalı oyuncunun bu öneriye sıcak baktığı ancak yine de ailesiyle birlikte değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 14:38
  1. Trabzonspor
  2. Hugo Rodallega

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