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Gündem Hudut karakoluna saldıran teröristler havaya uçuruldu!
Gündem

Hudut karakoluna saldıran teröristler havaya uçuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 askerin ve 1 sivil vatandaşın yaralandığını açıklamıştı. Kısa süre geçmeden açılan karşı ateş sonucunda en az 6 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 21:08:00 -
Hudut karakoluna saldıran teröristler havaya uçuruldu!

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan mermileri atıldı.

Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaşanan olaya dair detayları veren Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 askerin ve 1 sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı.

6 PKK'lı terörist öldürüldü

MSB'den gelen yeni açıklamaya göre; "Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir." dednildi.

PKK'ya Batı'dan destek

Terör örgütü PKK'ya ABD ve Fransa başta olmak üzere silah ve lojistik desteği verildiği biliniyor.

TSK, daha önce Suriye'nin kuzeyine yaptığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör hedeflerini yerle bir etmişti.

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Yorumlar

O sihaları nerede uçuruysunuz

o sihaların basindaki hesap vermeli hadi eskiden cepe arkasini gormüyo dunuz

fevzi

çok şükür o ilçeyi başlarına yıkalım
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