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Gündem Hudut karakoluna alçak saldırı! Yaralılar var
Gündem

Hudut karakoluna alçak saldırı! Yaralılar var

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından havan mermileri atıldı..

Yeniakit Publisher
2022-05-12 19:32:00 -
Hudut karakoluna alçak saldırı! Yaralılar var

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan mermileri atıldı.

Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

MSB'den açıklama

Yaşanan olaya dair detayları veren Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 askerin ve 1 sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı.

"Karşılık veriliyor"

Bakanlık, "Yaralılarımız derhâl hastaneye sevkedilerek tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir." açıklamasını yaptı.

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