Hudut karakoluna alçak saldırı! Yaralılar var
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından havan mermileri atıldı..
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan mermileri atıldı.
Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
MSB'den açıklama
Yaşanan olaya dair detayları veren Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 askerin ve 1 sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı.
"Karşılık veriliyor"
Bakanlık, "Yaralılarımız derhâl hastaneye sevkedilerek tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir." açıklamasını yaptı.