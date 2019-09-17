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Hudut birlikleri yüzlerce göçmeni yakaladı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 628 düzensiz göçmen hudut birlikleri tarafından yakalandı.

17 Eylül 2019 Salı 16:21
Hudut birlikleri yüzlerce göçmeni yakaladı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 628 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yaptıkları çalışmalarda sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

9 ayrı uyruktan 628 göçmen yakalandı

Enez, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Fas, Cezayir, İran, Filistin, Mısır, Pakistan, Bangladeş, Suriye ve Sri Lanka uyruklu 628 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 16:21
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  14. Suriye
  15. Sri Lanka
  16. 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  17. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  18. hudut birlikleri

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